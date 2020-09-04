慰问遭警枪击非裔男家属 拜登：美暗藏种族歧视

广告 继续浏览后续

（法新社基诺沙3日电） 美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）今天前往威斯康辛州城市基诺沙（Kenosha ），与日前遭白人警察从背后开枪射伤的非裔男子布雷克通话，直言美国社会「暗藏种族歧视」。

拜登和布雷克（Jacob Blake）的父亲和其他家属私下谈话，稍后表示他和正在医院里疗伤的29岁布雷克通了15分钟的电话。

布雷克8月23日被一名白人警官从背后开枪，导致腰部以下瘫痪后，威斯康辛州基诺沙上周爆发造成混乱的抗议活动。拜登此行也试图抚慰这座近来因抗议而伤痕累累的城市。

拜登表示：「他（布雷克）提到没有什么能打败他，无论他是否能再次行走，他都不会放弃。」

一向自诩为乐观主义者的拜登隔着口罩告诉聚集在基诺沙的一个小型社群，美国多数人支持追求种族平等的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动。

但他也警告，总统川普已经激起近几个月来让全国纷扰不已的种族仇恨。

拜登在路德会恩典堂（Grace Lutheran Church）表示，「不全然是他（川普）的错」，但川普激烈的种族歧视言论「将人性的黑暗面正当化了」。

拜登还说，总统的言辞已经暴露出「美国对于潜藏的种族歧视已经习以为常」，还说这种现象依然存在，且已存在了400年。

他说：「我答应你们，不论输赢…我将投入争取种族平等的奋战。我们不会被打败。」

美国总统川普两天前带着竞选连任口号「法律与秩序」前往基诺沙视察，他形容最近的反种族主义示威活动是暴民所为的「国内恐怖行动」，与拜登今天的发言形成强烈对比。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP