杀害右派人士 美极左嫌犯遭警逮捕时被击毙

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿3日综合外电报导）华盛顿州执法官员表示，涉嫌在俄勒冈州波特兰市杀害一名右派抗议民众的极左分子雷诺尔，在华盛顿州遇警方逮捕时遭射杀。

西雅图市西南方桑斯顿郡（Thurston County）警局的一名发言人表示，雷诺尔（Michael Forest Reinoehl）今天傍晚在企图摆脱4名员警逮捕时被击毙。

布雷迪（Ray Brady）警官表示，事发时一个地区专案小组正监视「凶嫌」藏匿的公寓，这名嫌犯在步出室外并走向一辆汽车时，「员警打算逮捕他」。

布雷迪并说，嫌犯似乎持有武器，在他逃逸前，员警朝着他的汽车连开数枪，随后又补上几枪。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导，美国司法部法警局（U.S. Marshals Service）证实，当时警方朝雷诺尔开枪，雷诺尔当场宣告死亡。

警方怀疑雷诺尔上周末在波特兰杀死一名右翼活跃人士丹尼尔逊（Aaron Danielson），当时敌对的抗议团体爆发冲突，监视器画面显示，某些民众发射漆弹枪及喷雾器。

在美国将于11月举行总统大选之前，这起命案具有高度政治性。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP