法国开学后 22所学校因新冠肺炎疫情再度关闭

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（法新社巴黎4日电） 法国教育部长布朗凯今天表示，1日全国各级学校开学后，已有22所学校因出现2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情而再度关闭校园，但超过半数是在海外属地留尼旺。

布朗凯（Jean-Michel Blanquer）告诉法国的欧洲第一电台（Europe 1），其中10所关闭的学校在法国本土，其余12所在最近确诊病例大增的印度洋岛屿留尼旺（La Reunion）。法国全国共有约6万所学校。

不过布朗凯表示，他对本周全国开学情况仍感到满意。

法国最近新冠肺炎确诊病例激增，昨天通报单日新增7157例。但法国当局表示，将采取一切行动，避免再度实施任何全国性封锁措施。

布朗凯还说，法国全国另有约130个班级在开学后停课，当局每天检查校园内约250起可疑病例。他表示，这些病例主要和校外因素有关，感染源可能是暑假期间被感染的人员。而一所学校只要出现超过3起确诊病例，就会暂时关闭。

布朗凯认为，开学首周的情况「相对良好」。尽管有疫情威胁，但「大家都返回（学校），令我非常开心」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP