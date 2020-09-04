纽西兰隔3个多月再现染疫死亡病例 限制不松绑

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（法新社威灵顿4日电） 纽西兰今天通报逾3个多月来第一起因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）致死的案例，死者是一名年纪50多岁的男子。

卫生官员表示，这名死者是8月在奥克兰（Auckland）第2波群聚感染中罹病，今天于当地医院病逝。在第2波群聚感染发生之前，纽西兰连续102天没有发生社区感染。

法新社报导，连同这起死亡病例，纽西兰染疫病故人数累计达到23人，上一起死亡病例是出现在5月24日。纽西兰卫生部统计，到当地时间今天上午9时为止，境内累计1764起病例。

纽西兰卫生部执行长布鲁斐德（Ashley Bloomfield）发表声明说：「我承认今天的消息可能会让纽西兰人焦虑，无论是在较大范围的社区，或是为了因这起死亡病例感到悲伤的家属和亲戚。在这个失去（所爱）及悲伤的时刻，我们向家属和社区致上哀思。」

奥克兰第2波群聚感染先在一个有4口人的家庭中爆发，接着逐渐蔓延，目前已有152人染疫，包括今天通报新增3例。

这波群聚感染证明，即使奥克兰先前实施两周半的封锁措施，直到8月30日才解除，仍然很难完全遏止病毒扩散。

布鲁斐德说：「我们本来就一直认为，可能还会出现与2019冠状病毒疾病有关的死亡病例。」

奥克兰居民这周开始可以出门，但纽西兰政府规定，除学校以外，团体聚会限10人以下，且在全国大众运输系统必须戴口罩。

卫生当局今天稍早表示，这些限制措施至少将实施到9月16日。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

© 2020 AFP