罗氏区分新冠肺炎和流感检验 获美FDA紧急授权

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（法新社苏黎世4日电） 瑞士制药巨擘罗氏（Roche）今天表示，罗氏一项诊断试验可以分辨病患感染的是流感还是2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），已经获得美国当局紧急授权使用。

政府当局在担心流感旺季将对医疗体系造成额外的负担下，亟欲看到诊断试验可以区分冠状病毒和其他的季节性疾病，尤其是流感。

罗氏表示， 旗下的2019年冠状病毒疾病病毒（SARS-CoV-2）和流感A/B诊断试验已经获得美国食品暨药物管理局（FDA）紧急使用授权。

罗氏表示，这项诊断试验也会在适用欧盟CE认证的国家推出。

罗氏旗下的罗氏医疗诊断设备公司（Roche Diagnostics）执行长史聂克（Thomas Schinecker）表示，随着流感季接近，这项最新的检验尤其重要，因为SARS-CoV-2和流感病毒的感染，光凭症状很难区别。

史聂克说：「如今只需要一个检验，医疗专业人员就可以有信心地提供病患正确的诊断和有效的治疗计画。」

这项诊断试验利用鼻腔或鼻咽拭子，从疑似呼吸道感染病患身上采集样本，将使用医院常见的全自动cobas 6800和8800系统诊断机器，可以执行大量的检验。

罗氏表示，这套检验机器可以在约3小时内提供多达96个结果。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP