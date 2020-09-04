美制裁11家外企 指其违规帮伊朗出口石油

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（法新社华盛顿3日电） 美国今天对11家伊朗、中国和阿拉伯联合大公国的企业施加制裁，指控它们协助伊朗规避美国所实施的石油出口禁运。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）推文指出：「伊朗必须停止利用其天然资源，来资助恐怖活动及对中东地区造成破坏。」

美国总统川普称防止伊朗取得核武的「伊朗核子协议」毫无用处，2018年悍然片面退出协议，并重新对伊朗加紧制裁。

美国国务院祭出惩罚性措施的对象，包括伊朗的阿巴丹炼油公司（Abadan Refining Company）、3家中国企业（智航船舶管理有限公司、新达国际物流有限公司和中能航运香港有限公司），以及阿联的Chemtrans石化贸易有限公司；阿巴丹、新达国际及中能航运等公司的3名主管也被列入制裁对象。

除国务院外，美国财政部也将上述3国的6家企业列入黑名单，因为这些企业与香港的众祥石化（Triliance Petrochemical）做生意；众祥石化因涉及销售伊朗石化产品于1月遭受制裁。

美国财政部指出，这些资金是「伊朗政权主要收入来源，用来资助中东地区的贪腐政权和恐布分子集团，以达成其制造动荡目的」。

美国财政部新列入黑名单的制裁企业，包括伊朗的扎格罗斯石化公司（Zagros Petrochemical Company）、阿联的Petrotech FZE和Trio Energy DMCC，以及香港的晶浩科技有限公司、丁林有限公司和Dynapex Energy Limited等3家中国企业。

© 2020 AFP