美国土安全部分析 俄罗斯致力破坏美选民对选举信任

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（法新社华盛顿3日电） 美国将于今年11月3日举行总统大选，然而国土安全部内部分析指出，俄罗斯正积极企图破坏美国选民对选举制度的信心，尤其是对邮寄投票。

这项国土安全部（Department of Homeland Security）内部分析最早由美国广播公司新闻网（ABC News）披露。分析内容提到，至少从今年3月起，「俄罗斯恶意行动者就一直针对新的选举程序和邮寄投票计画，强化对选举公正性的指控」。

分析指出，俄罗斯人透过媒体和社群网站，煽动美国人对投票舞弊、重大计票疏失及邮务单位处理选票方式的担忧。

美国总统川普也反覆强调这套论点，他与共和党盟友宣称，邮寄投票可能导致大规模舞弊和可疑的计票数字。与民主党籍候选人拜登（Joe Biden）相较，川普在多项民调中都明显落后。

俄罗斯媒体及代理网站也渲染一种观点，指称美国官员和政策制定者推动邮寄投票，是要图利特定候选人。但邮寄投票主要是因为在今年2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情下，为了避免选民亲自投票导致病毒扩散，才被大力推行。

这类网路干预活动在民主党及共和党今年初举办的党团大会及初选期间就已展开，随着新型冠状病毒扩散，美国官员开始提倡大规模邮寄投票，网路干预活动也更加猖獗。

国土安全部这份公开报告还提到：「我们评估，在新型冠状病毒疫情下，俄罗斯可能会持续加强对邮寄投票及投票程序变更的批评，以破坏大众对选举程序的信心」。

© 2020 AFP