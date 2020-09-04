贾亚最后一刻破门 欧国联西班牙逼和德国

广告 继续浏览后续

（法新社斯图加特3日电） 欧洲国家联赛（UEFA Nations League）今天点燃战火，西班牙队今天靠贾亚（Jose Luis Gaya）在伤停补时的第96分钟进球，1比1扳平德国。

这是欧洲大陆相隔10个月再次迎来国家队间的足球联赛，欧洲足坛先前也饱受新型冠状病毒大流行影响，主要职业联赛一度均告停赛。

效力西甲瓦伦西亚的贾亚接获莫雷诺（Rodrigo Moreno）助攻破门，让这场A联盟第4组的赛事戏剧性地结束，德国队煮熟的鸭子就这样飞走。德国是在第51分钟靠刚转会到英超切尔西的斐纳（Timo Werner）进球，一路领先。

这也让西班牙教头恩立格（Luis Enrique）回锅执掌帅印的首战避免以输球收场，两支欧陆老牌劲旅也很有可能要在欧国杯碰头；原订今夏登场的2020欧国杯受疫情拖累，顺延一年至明年6月再战。

到目前为止，欧国联也比照欧冠、欧霸8强起一律改为闭门赛事的做法，现场不开放观众。

西班牙队的巴塞隆纳翼锋法提（Ansu Fati）下半场替补上阵，是他国家队处女秀。出生于几内亚比索的法提要到10月才满18岁，他也以17岁308天之龄，成为西班牙队史第2年轻的国脚，仅比1936年朱比耶达（Angel Zubieta）当上国脚的年纪略长几周。

© 2020 AFP