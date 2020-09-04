阿努诺比0.5秒压哨三分弹 暴龙险胜塞尔蒂克

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（法新社奥兰多3日电） NBA卫冕军暴龙今天与塞尔蒂克拚战到最后，才靠阿努诺比（OG Anunoby）在时间终了前0.5秒飙进压哨三分弹104比103险胜塞尔蒂克，在季后赛次轮追成1比2。

美国职篮NBA季后赛，东区第3种子波士顿塞尔蒂克在打完次轮前两战后，以2比0领先第2种子，寻求卫冕的多伦多暴龙。

今天系列赛第3战，战局到第4节仍旧胶着，在比赛剩下21.5秒时，范佛利特（Fred VanVleet）突破上篮，让暴龙101比101扳平，但塞伊斯（Daniel Theis）空手切入灌篮，让塞尔蒂克在终场前0.5秒时，以103比101超前。

即便比赛时间所剩无几，暴龙却未放弃，喊出暂停部署最后一击，劳瑞（Kyle Lowry）将球发给大对角空手跑位的阿努诺比，阿努诺比在空档的情况下飙进压哨的三分球，让暴龙1分险胜。

这场比赛首节，双方后卫互别苗头，暴龙劳瑞进帐11分，但塞尔蒂克靠沃克（Kemba Walker）攻下17分带领，以33比28领先。上半场沃克斩获21分，塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）也都获得10分，让塞尔蒂克57比47领先暴龙10分。

第3节暴龙在西雅坎（Pascal Siakam）攻下11分，劳瑞、范佛利特分别获得9分情况下将比分追近，但塞尔蒂克仍以80比76，带着4分领先进到末节。

决胜节范佛利特连飙两记三分球、西雅坎两罚中1，暴龙打出7比0开局，以83比80将比分超前，之后双方互相拉锯，也让比赛胜负直到最后一刻才分出。

暴龙的劳瑞今天轰下全场最高31分，范佛利特斩获25分，西雅坎获得16分，砍进致胜球的阿努诺比有12分、10篮板的「双十」演出，贾索（Marc Gasol）拿下10分。

沃克这场比赛获得塞尔蒂克最高的29分，布朗有19分、12篮板的「双十」成绩，塔特姆、史玛特（Marcus Smart）分别获得15分、11分。

© 2020 AFP