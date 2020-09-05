塞尔维亚科索沃达成经济协议 川普赞历史性一天

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（法新社华盛顿4日电） 塞尔维亚与宿敌科索沃今天在美国居中斡旋下，达成经济关系正常化协议，美国总统川普政府赞扬这是重大外交成果。

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃总理霍蒂（Avdullah Hoti）在白宫椭圆形办公室（Oval Office）签署声明，承诺采取一系列措施，以改善运输基础设施和边境口岸、降低贸易关税并分享能源与水资源，以及实施稍早有关开放高速公路和铁路连结的协议。

他们也承诺改善与以色列的关系。塞尔维亚将把驻以色列大使馆从特拉维夫（Tel Aviv）迁至耶路撒冷（Jerusalem）；穆斯林占多数的科索沃则将正式承认以色列，而科索沃也获得这个犹太国家正式承认。

川普表示：「真是历史性的一天。藉由聚焦在创造就业和经济成长，两国得以跨越一连串广泛议题，就经济合作取得真正的突破。」

川普还赞扬他的特使格瑞尼尔（Richard Grenell）让塞、科双方齐聚一堂。

川普谈到这两国的协议时说：「这一切花了数十年，因为没有任何人致力达阵。」他还说：「昔日多有冲突，如今多有友爱。经济可以让人们团结。」

© 2020 AFP