巴特勒砍全场最高30分 热火逆转公鹿听牌

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（法新社奥兰多4日电） 今天打完3节落后12分的热火，靠巴特勒攻下全场最高30分带领，以115比100逆转击败公鹿，在季后赛次轮3比0「听牌」。

美国职篮NBA东区季后赛次轮，第5种子迈阿密热火在打完前两战后，以2比0领先东区龙头密尔瓦基公鹿。

今天的第3战，热火一路落后，前3节打完以75比87落后12分，他们在第4节反扑，一波19比6的攻势先逆转战局，在巴特勒（Jimmy Butler）单节砍进17分带领下，热火轰下40分急拉尾盘，115比100后来居上击败公鹿，在7战4胜制系列赛取得3比0的「听牌」优势。

首节公鹿仅以30比29领先热火1分，但上半场在密道顿（Khris Middleton）、罗培兹（Brook Lopez）分别获得14分、13分的带领下，以57比50领先热火。

公鹿下半场开赛后，在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）单节10分率领下打出30比25攻势，将比分差距扩大，3节打完87比75领先达两位数。

公鹿在末节手感急冻，单节只获13分，热火则是轰下40分高分，两队第4节的表现成了影响胜负的关键。

热火的巴特勒今天轰下全场最高30分，阿德巴约（Bam Adebayo）有20分、16篮板的「双十」演出，克劳德（Jae Crowder）、德拉吉奇（Goran Dragic）分别贡献17分、15分，替补的赫洛（Tyler Herro）则获13分。

罗培兹这场比赛攻下公鹿最高的22分，安特托昆博有21分、16篮板的「双十」成绩，密道顿贡献18分，替补的希尔（George Hill）、迪文森索（Donte DiVincenzo）分别获得13分、10分。

© 2020 AFP