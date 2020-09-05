欧国联热战 义大利遭波赫逼和

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（法新社伦敦4日电） 欧国联足球赛（UEFA Nations League）今天继续开战，义大利被波赫1比1逼和。

义大利虽继续保持两年来国际赛不败之身，但今天在佛罗伦斯的自家主场遭波赫逼和，只拿到1分积分。波赫阵中效力义甲罗马的哲科（Edin Dzeko）第57分钟破门，但10分钟后义大利靠森西（Stefano Sensi）扳平。

苏格兰与以色列1比1握手言和，两军下月将在2020欧国杯附加赛的准决赛碰头，争取欧国杯门票，今天算是前哨战。

捷克主将苏锡克（Tomas Soucek）与谢克（Patrik Schick）因与新型冠状病毒确诊的队职员接触而被迫自我隔离，但捷克不受主将缺阵影响，3比1击败邻邦斯洛伐克。

北爱尔兰与罗马尼亚之战，罗马尼亚第25分钟先驰得点，北爱又在第39分钟因迈坚尼斯（Josh Magennis）吞红牌被罚下场，以10人应战近50分钟，所幸在第86分钟靠怀特（Gavin Whyte）破门，1比1逼和对手。

上季在德甲多特蒙德大放异彩的挪威天才小将哈朗德（Erling Haaland）今天踢进他国脚生涯的首颗进球，但在奥斯陆主场出赛的挪威仍1比2不敌强敌奥地利。

哈萨克与阿尔巴尼亚分别以2比0，击败立陶宛与白俄罗斯。

© 2020 AFP