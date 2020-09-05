称一战阵亡将士「鲁蛇」 川普忙灭火

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普被踢爆曾私下以「鲁蛇」、「傻子」等字眼侮辱一战美军阵亡将士，引起轩然大波。川普今天忙灭火，以免损及寻求连任的关键军系票源。

第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）今天也跳出来帮丈夫灭火；她罕见以公开声明驳斥大西洋月刊的报导「不是事实」。

她推文写道：「当匿名爆料被人照单全收，意味现在已沦危险时刻；没人知道这些人的动机。这不是新闻，而是激进主义，危害我们伟大国家的人民。」

川普也连发推文为自己辩白，称「大西洋月刊就跟多数杂志一样快挂点了，所以才要杜撰假报导以搏版面」。

大西洋月刊（The Atlantic）3日引述4名声称知道第一手相关对话的不具名人士揭露，川普2018年访问法国时，取消造访巴黎附近的艾纳-马恩美国公墓（Aisne-Marne American Cemetery，葬有许多第一次世界大战阵亡美军）。

文章披露川普当时说：「我干嘛去那个公墓？那里葬的全是鲁蛇（losers）。」川普还称在一战贝罗伍德（Belleau Wood）战役牺牲的1800名美军陆战队是「傻子」（suckers），才会阵亡。

当时川普取消行程的官方说法是天候恶劣以致直升机无法前往当地。

© 2020 AFP