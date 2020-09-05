钻石联赛布鲁塞尔站 法拉和哈山飙破1小时赛世界纪录

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（法新社布鲁塞尔4日电） 两次在奥运同时获得5000公尺、1万公尺金牌的英国长跑名将法拉在1小时的时限内跑了21.330公里打破世界纪录。同场赛事，哈山也刷新女子组的纪录。

在比利时包杜恩国王体育场（King Baudouin Stadium）闭门进行的钻石联赛（Diamond League）布鲁塞尔站赛事，2012年伦敦奥运、2016年里约奥运都为英国夺得5000公尺、1万公尺金牌的法拉（Mo Farah），在1小时内跑了21.330公里，比衣索比亚长跑好手吉布塞拉西（Haile Gebrselassie）2007年跑出的21.285公里纪录多了45公尺。

法拉说：「我非常开心今天打破了世界纪录。」

这是个了不起的纪录，因为法拉相当于是在时间内跑了体育场52.5圈，且每圈平均只花67秒跑完，换句话说是以每公里平均仅费2分47秒情况下完成。

尽管法拉保有1500公尺到马拉松（42.2公里）间所有距离路跑赛事的英国最佳纪录，但这是他首度创下世界纪录。

衣索比亚出生的荷兰女将哈山（Sifan Hassan），是目前世界1500公尺、1万公尺的女子世界冠军。她在今天也打破了女子组纪录。

哈山在1小时内跑出18.930公里，打破衣索比亚女将图恩（Dire Tune Arissi）2008年跑出的18.517公里纪录，哈山的成绩比原纪录多了413公尺，那是超过1圈的距离。

哈山说：「我很开心，1个小时是一段很长的时间，那需要很强的集中力和专注度，跑完一半后我找到节奏，我从未想过自己能跑那么远。」（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP