与白俄接壤边界紧张升高 数百美军进驻立陶宛演习

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（法新社维尔纽斯5日电） 数百名美军今天开始抵达北大西洋公约组织（NATO）成员国立陶宛，准备在与白俄罗斯接壤的边界附近进行军事演习。白俄罗斯上月举行引发争议总统大选后，两国边界紧张升高。

一名法新社摄影记者表示，10多辆艾布兰（Abrams）战车，今天下午从邻近的北约伙伴国波兰，越界进入立陶宛。

立陶宛国防部发表声明说，这项部署将会持续到11月，是「预先规划好，与本地区任何事件都不相干」。

白俄罗斯长期执政强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）于8月9日大选赢得连任，但反对阵营指控选举舞弊后，立陶宛在欧洲国家中带头反对鲁卡申柯。

维尔纽斯（Vilnius）除庇护宣称赢得胜选的反对阵营候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya），并与波罗的海邻邦爱沙尼亚及拉脱维亚联手，把鲁卡申柯列入制裁黑名单。

坚称自己公正赢得大选的鲁卡申柯，强力镇压要求他下台的国内前所未见大规模示威抗议。

鲁卡申柯也指控北约，在沿白俄罗斯西部边界的波兰和立陶宛境内增兵。

但华沙、维尔纽斯及北约都驳斥那些指控毫无根据。

© 2020 AFP