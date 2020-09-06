义极右派批政府优柔寡断 让国家沦为中国殖民地

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（法新社义大利切尔诺比尔6日电） 义大利极右派领袖萨尔维尼（Matteo Salvini）今天表示，在一个无能力确立方向的政府统治之下，义大利恐会亡于优柔寡断，让国家变成「中国的殖民地」。

萨尔维尼在科摩湖（Lake Como）畔举行的「欧洲谘询联盟-安博思」（The European House-Ambrosetti ）论坛上表示，过去这一年，不论是义大利航空公司（Alitalia）的命运或年金改革，「每件事都被挡，每件事他们都在吵」。

萨尔维尼说，民粹派五星运动（Five Star Movement）和中间偏左派民主党（Democratic Party）组成的联合政府不能成事，义大利是时候开始决定自己的未来了。

义大利有7个大区本月稍晚将举行选举。曾任内政部长的萨尔维尼说，他的联盟党（League）希望提供「肯定性和未来给这个国家」。

他表示：「我们希望把义大利变成一个更现代且有力、以价值和竞争为基础的国家。」

萨尔维尼也说：「在欧洲，义大利被视为中国殖民地，是中国独裁政治的特洛伊木马，这令人无法接受。」

尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让中国与欧洲关系变紧绷，华府又带头拒绝中国电信巨擘华为参与兴建中的5G系统，义大利仍不若欧洲联盟（EU）许多伙伴，而是一直费心与中国维持良好关系。

萨尔维尼表示：「中国在敏感基础建设投资的每一欧元，都必须加以分析；某些案件更须予以阻挡。」

© 2020 AFP