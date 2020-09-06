德国要求克宫解释纳瓦尼遭下毒案

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（法新社柏林6日电） 德国外交部长马斯在媒体今天刊出的专访中表示，如果克里姆林宫不在近期内针对俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒案提出解释，欧洲联盟（EU）可能讨论制裁俄国。

纳瓦尼上月搭飞机时突感身体不适，随即被送往西伯利亚一间医院治疗，之后转往德国柏林医治。

德国上周表示，有「明确证据」显示俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）头号敌人纳瓦尼遭人以苏联时代神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）下毒。

马斯（Heiko Maas）告诉「画报」（Bild）：「如果未来几天俄国不协助厘清事情，我们就不得不与盟友讨论有所回应。」他说，若决定施予制裁，那应该都会有所「针对」。

纳瓦尼的盟友表示，这是在俄国土地上对高知名度反对派领袖动用化学武器的第一个已知案例，西方领袖和许多俄国人莫不闻之色变。

克宫否认为幕后主使，俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）还说，德国尚未与莫斯科检方分享任何发现。

但马斯表示，有「许多迹象」显示俄国为此案黑手。这是德国至今针对此事最严厉的指控。

马斯说：「纳瓦尼中的这种毒，是俄国当局过去被发现一直握有的致命物质。只有小部分人可取得诺维乔克，而且这是俄国特务单位用来攻击前干员斯克里帕尔（Sergei Skripal）的毒剂。」马斯指的是2018年在英国索尔兹伯里（Salisbury）遭下毒的前俄国双面谍。

至于欧盟可能讨论哪种制裁，马斯不排除针对争议性的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）采取行动。

造价100亿欧元的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）计画意在输送俄国天然气到欧洲，但遭到美国强烈反对。

马斯表示：「我希望...俄国人不会逼得我们改变对北溪天然气管线的立场。」

© 2020 AFP