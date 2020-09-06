拜登赢美国大选民调 赌盘看好川普

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（法新社纽约6日电） 美国总统大选将于11月3日登场，目前民调似乎全都看好民主党候选人拜登。但赌客预测将出现不同结果，纷纷押注共和党籍的现任总统川普能够连任。

现在澳洲与英国一些赌盘都认为川普胜算较大。由于美国法律禁止就全国或地方性选举结果开赌，所有赌博行为都是在海外博弈网站进行，而美国人有时也能参与。

今天赌盘显示，若川普最终胜选，以100美元押注川普得胜的赌客可以拿回190美元。

英国博弈公司威廉希尔（William Hill）的发言人亚当斯（Rupert Adams）说：「现在气势看起来无疑又回归有利川普总统的那一端。」威廉希尔公司至今收取的美国大选赌金已超过130万美元。

爱尔兰博弈公司派迪鲍尔（Paddy Power）的发言人普莱斯（Lee Price）则表示，之前下注活动因疫情而趋缓，但赌客兴致「近几周又开始回升」。

普莱斯告诉法新社：「我们认为赌客一定会对川普因素保持兴趣。」

在2016年总统大选，曼哈顿地产大亨川普最终出人意料地击败声势大好的民主党候选人希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）。现在许多押注川普会赢的人都希望2016年的结果重现。

自7月底以来，川普的支持率已慢慢回升，缩小与拜登（Joe Biden）之间的差距。

© 2020 AFP