新冠肺炎全球逼近2700万例确诊 逾88万人不治

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（法新社巴黎6日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间6日11时（台湾6日晚间7时），全球至少88万396人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2694万7550人确诊染疫。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1770万9800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球5日通报新增5171人病殁、26万8142起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1065死）、美国（805死）与巴西（682死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计18万8540人病故、624万6162例确诊，至少230万2187人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（12万6203人丧生、412万3000人染疫）、印度（7万626人丧生、411万3811人染疫）、墨西哥（6万7326人丧生、62万9409人染疫）及英国（4万1549人丧生、34万4164人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有90人染疫丧命；其次依序为比利时（85人）、西班牙（63人）、英国（61人）及智利（60人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计28万9874死、777万8905例确诊；欧洲累计21万8117死、417万4404例确诊；美国和加拿大累计19万7723死、637万7631例确诊。

亚洲累计10万4864死、572万4057例确诊；中东地区累计3万7929死、156万8507例确诊；非洲累计3万1087死、129万4106例确诊；大洋洲累计802死、2万9945例确诊。（译者：陈政一）

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