新增染疫人数虽趋缓 墨尔本将延长封锁措施两周

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（法新社墨尔本6日电） 澳洲第二大城墨尔本市所在维多利亚州的州长安德鲁斯今天宣布，墨尔本封锁措施将再延长两周，直到9月28日。他说，新增确诊数虽然下滑，但仍不足以阻止另一波疫情爆发。

墨尔本居民原本将在下周末解除为期六周的严厉封锁措施，但如今将面临持续的限制。安德鲁斯（Daniel Andrews）说，目前的封锁措施将持续到9月28日。

安德鲁斯在记者会上说：「如果我们解封得太快，那么我们很可能根本没法真正解封，而只是开始第3波疫情。」

「那么在年底以前，我们的限制将会放了又收，收了又放，也将在封锁措施进进出出。」

维多利亚州今天通报新增63起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，又有5人不治。虽然相较于先前疫情高峰期单日染疫人数曾超过700人的情况下滑，但卫生官员采取谨慎作法。

这个月恢复正常的希望破灭，而整晚宵禁令、对访客上门的限制及不得旅行超过5公里等措施，则至少将持续到10月26日。

安德鲁斯宣布放宽限制的准则时警告，急于体验「短暂的阳光」可能会导致疫情再次失控。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP