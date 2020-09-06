自己讥阵亡将士为傻子引波澜 川普反拿记者出气

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普这两天已因传出他贬低美军而遭各界叮得满头包，如今消息获得福斯新闻（Fox News）国安线记者证实，气得他要求这个一向对他友好的媒体开除这名记者。

「大西洋月刊」（The Atlantic）最先踢爆，川普曾以「鲁蛇」（losers）、「傻子」（suckers）等字眼侮辱一战美军阵亡将士。消息一出，引发轩然大波，而这段发言与他2018年11月出访法国期间取消造访美军公墓一事有关。

当时，他取消造访美军公墓的官方说法是天候不佳。

然而，福斯新闻记者葛里芬（Jennifer Griffin）表示，川普政府两位离职官员证实，川普2018年取消造访巴黎附近的艾纳-马恩美国阵亡将士公墓（Aisne-Marne American Cemetery），只因「不想跑这一趟去悼念阵亡将士」，暗示了整件事与天气无关。

有位官员还告诉葛里芬，川普用了「傻子」这个字来贬低军人，但川普言下所指是参加越战的美军。

葛里芬引述这位匿名官员的话说：「当总统谈到越战时，他说，『这是很蠢的战争，去的人都是傻子』。」

这名消息人士指出：「这是总统人格上的缺陷，他不明白为何有人要为国捐躯，他认为很不值得。」

恼羞成怒的川普昨晚在社群媒体推特（Twitter）发文说：「葛里芬写出这种报导该被炒鱿鱼。甚至没来电要求我们评论。福斯新闻完了！」

福斯记者葛里芬今天在自家媒体露脸，她说：「我可以告诉大家，我消息来源的品格是无可挑剔的。」她表示：「这些人对我来说并非无名之辈；甚至对总统来说可能都非无名之辈。」

© 2020 AFP