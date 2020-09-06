遭警枪伤非裔男影片流出 病床上叹呼吸都会痛

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（法新社华盛顿6日电） 美国非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州遭警察从背后击中多枪重伤，他在医院病床上的一段影片中表示，整天都觉得痛，而且连「呼吸都会痛」。

尽管他的伤势可能造成腰部以下瘫痪，但布雷克对支持者说：「还有很多日子要过。」

布雷克在委任律师克鲁普（Ben Crump）发布的影片中说：「你的生命，而且不仅是你的生命，还有你的双腿，也就是在生活中你移动和前进所需的东西，都可以像这样从你身上夺走，老兄。」

穿着医院的袍子，布雷克说，他的背部和胃部都有U型钉。

他在影音中说：「24小时都痛，无所不痛。呼吸会痛，睡觉会痛，翻身会痛，吃东西也会痛。」这段贴在社群媒体推特（Twitter）影音浏览量超过40万次。

「拜托，我告诉你，改变你的生活。我们可以团结起来，赚些钱，让我们的人民过得更轻松，老兄，因为我们浪费了太多时间。」

29岁的布雷克8月23日在美国中西部威斯康辛州基诺沙市（Kenosha）想要进入自己的汽车时，一名警察朝他开了7、8枪，造成他身受重伤。他的3个孩子当时在车里面。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP