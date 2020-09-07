乔科维奇美网打到线审失格　网坛一片哗然

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（法新社纽约6日电） 塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）今天在美国网球公开赛意外打到线审，遭判失格出局。消息一出引发哗然，众人纷表同情。

世界球王乔科维奇今天在美网男单16强赛出战西班牙对手卡瑞诺（Pablo Carreno Busta），就在首盘5比6落后卡瑞诺时，乔科维奇在面对场内的情况下，将手上的球往后方打，不慎打到一名女线审的喉咙，女线审当场倒地，乔科维奇随即上前关心。

经主审与大会裁判长讨论，判定乔科维奇失格出局，乔科维奇只好与卡瑞诺握手致意，黯然离开球场。乔科维奇直接走到他的车，没有接受记者访问就离开赛场。

主办单位不仅依大会规定取消乔科维奇参赛资格，还说他会失去这次在美网的所有积分和奖金。发言人表示，这名被打到的线审接受治疗后已无大碍。

乔科维奇无缘在本届美网力拚生涯第18座大满贯赛单打冠军。消息一出震惊网坛，刚晋级美网8强的德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）和乔科维奇前教练贝克（Boris Becker）等人纷表同情。

前女网世界球后奥斯汀（Tracy Austin）、美国网球传奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）和金恩夫人（Billie Jean King）、前英国一哥鲁塞斯基（Greg Rusedski）等人震惊之余，也表示大会判决是正确的。

© 2020 AFP