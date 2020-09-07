南加州也传野火 竟是宝宝性别揭晓派对烟火惹祸

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（法新社洛杉矶6日电） 美国加州消防当局今天表示，南加州昨天上午爆发一场野火延烧至今，已摧毁2800公顷土地，迫使许多居民逃离家园，起火原因竟是一场宝宝性别揭晓派对施放的烟火炮。

法新社报导，这场火灾发生在圣伯纳地诺（San Bernardino）东边的艾多雷多（El Dorado）。加州森林防火厅（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，已出动500多名消防员和4架直升机在现场灭火。有数个社区的居民被要求撤离。

加州森林防火厅在推特发文说：「我们的执法部门已确定，发生在圣伯纳地诺郡橡树谷（Oak Glen）附近的艾多雷多大火，是由一场宝宝性别揭晓派对（gender reveal party）上使用的一个烟火装置所引发。」

宝宝性别揭晓派对是在孕妇怀孕期间举办，主人有时会用粉红色或蓝色烟火来公布胎儿性别。

加州森林防火厅的推文警告：「因疏忽或违法行为而引发火灾的人，将被追究财务和刑事责任。」

加州今年因气候炎热干燥，野火季火灾特别多。这周末在北加州弗瑞斯诺（Fresno）以北的猛?池水库（Mammoth Pool Reservoir）附近也爆发火势迅速的野火，200多人紧急由直升机疏散。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP