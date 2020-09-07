川普否认有系统性种族主义 贺锦丽批活在平行时空

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（法新社华盛顿6日电） 美国民主党副总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）今天表示，现任总统川普否认美国存有系统性种族主义问题，根本就是活在「平行时空」。

贺锦丽告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「今日美国的现况，是我们已经看了好几代的，坦白说，在美国我们确实有两套司法体系。」

贺锦丽是民主党总统候选人拜登（Joe Biden）的竞选搭档，力拚成为首位亚非裔女性副总统。

贺锦丽谈到川普和司法部长巴尔（Bill Barr）时说：「我认为川普和巴尔一直都活在全然不同的平行时空。」

白宫两天前披露，川普已下令联邦机构停止资助员工的反种族主义培训课程，表示这些课程如同是「制造分裂的反美宣传」，显示美国「本来就有种族主义」。

上周，巴尔驳斥了「美国实际上有一套司法体系给白人，另一套给黑人」这样的说法。

巴尔说：「我认为在抛出有关种族主义的想法时，我们应该小心一点，我不认为有像民众说的那么普遍。」

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼阿波利斯（Minneapolis）死于白人员警之手后，全美各大城市出现抗议潮，上个月又有另名黑人布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州基诺沙市（Kenosha）遭白人警察从背后开了数枪。

川普先前抨击这些示威人士是暴力的无政府主义者。

贺锦丽坚称，和平抗议是国人的权利，而种族主义确实根植于美国。

© 2020 AFP