川普2018年访法没去军墓 去了大使官邸搜刮艺术品

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普2018年前往法国巴黎进行官式访问时，因为没去美国阵亡将士公墓致敬而饱受批评。

那么，那段时间他到底做了什么？

根据「彭博」（Bloomberg News）报导，川普当时去了美国大使在巴黎庞塔尔巴酒店（Hotel de Pontalba）的官邸杀时间，参观官邸内为数众多的艺术作品…隔天川普甚至下令让空军一号（Air Force One）把那些艺术品运回华府。

白宫发言人迪尔（Judd Deere）今天对法新社证实「彭博」报导时表示，川普把艺术品带回国，是要在「人民的殿堂」━也就是白宫展示。

但根据彭博报导，川普一时心血来潮之举让人大吃一惊，相关人士莫不瞠目结舌，国务院的律师还得急忙确保此举合法（他们最终认为此举合法，因为这些艺术品都是美国政府财产）。

此事发生在川普2018年11月前往法国，参加第一次世界大战结束100周年纪念活动期间。

其他达官显要2018年11月10日都到了艾纳-马恩美国阵亡将士公墓（Aisne-Marne American Cemetery），川普却没有前往，根据幕僚表示，是因为下雨的关系，川普无法搭乘直升机。

当时饱受抨击的川普坚称他想去致敬，但特勤局（Secret Service）不让他去；然而前几天「大西洋月刊」（The Atlantic）披露的川普决定却更具戏剧性，根据月刊披露，川普当时告诉高阶幕僚：「我干嘛要去那公墓？那里全是鲁蛇（losers）。」

川普不但没去公墓，根据彭博报导，他还在美国大使麦考特（Jamie McCourt）的巴黎官邸消磨时间，欣赏了许多艺术品，包括美国建国元勋、首任驻法大使富兰克林（Benjamin Franklin）的半身像和肖像，以及希腊神话人物的银色塑像。

彭博的报导引述多名知情人士报导，隔天川普准备离开时，竟然跟麦考特开口说想带回那些艺术品，着实吓坏了麦考特。川普当时还开玩笑地说，他2024年就会拿回来，意指第2任期结束时。

法新社询问此事时，白宫发言人迪尔回应说：「总统把这些属于美国人民的美丽历史作品带回美国，要放在人民的殿堂显眼处展示。」

根据美国法律，总统任内可展示外国元首致赠的个人礼品，但卸任后若想保留那些礼品，就必须自掏腰包买下。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP