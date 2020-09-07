捷克新浪潮导演伊利曼佐辞世 享寿82岁

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（法新社布拉格6日电） 曾获奥斯卡奖的捷克新浪潮导演伊利曼佐（Jiri Menzel）缠绵病榻多时后与世长辞，享寿82岁，他的妻子今天在脸书上宣布他过世的消息。

伊利曼佐以二次世界大战为背景的「严密监视的列车」（Closely Watched Trains），荣获1967年奥斯卡最佳外语片。

伊利曼佐出生于1938年2月23日，学生时期在布拉格（Prague）专攻导演电影，毕业于1962年。

在1960年代，伊利曼佐为捷克新浪潮电影（Czechoslovak New Wave）的领导人物之一，同时期还有以「飞越杜鹃窝」（One Flew Over the Cuckoo's Nest）和「阿玛迪斯」（Amadeus）勇夺奥斯卡最佳导演奖的米洛斯福曼（Milos Forman）。

「严密监视的列车」是根据捷克作家博胡米尔．赫拉巴尔（Bohumil Hrabal）的小说改编，那是伊利曼佐的第一部长片。

赫拉巴尔一直是伊利曼佐源源不断的灵感来源，伊利曼佐1969年拍制的「失翼灵雀」（Larks on a String），也是改编自赫拉巴尔的小说，描绘当时捷克斯洛伐克在共产党统治监视下的百姓生活。

1968年捷克「布拉格之春」政治运动，松动了共产党箝制，同年8月苏联军队进入布拉格，以镇压手段粉碎了布拉格之春。伊利曼佐之后拍摄了「失翼灵雀」。

这部电影遭到禁映命运，直到1989年捷克和平起义「丝绒革命」（Velvet Revolution），共产党政府垮台之后，这部影片才得以重新发行上映，并在1990年柏林国际电影节上赢得金熊奖（Golden Bear）。

伊利曼佐表示：「我总是仰慕赫拉巴尔对人的观察能力， 笔下人物栩栩如生，是一种对人物的真实透视且毫不妥协，但他仍是热爱众生。」

他在1984年的影片「雪花时节」（The Snowdrop Festival）也是根据赫拉巴尔小说改编拍摄。

伊利曼佐在1985年的「我的甜蜜家园」（Sweet Little Village），让他再获提名奥斯卡最佳外语片。

2006年，他拍摄「我曾侍候过英国国王」（I Served the King of England），灵感也是源自赫拉巴尔的启发。

伊利曼佐曾经说：「好的喜剧应该是谈严肃的事情，如果一开始就太严肃对待，最后会变成荒谬可笑。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP