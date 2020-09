捷克新浪潮导演伊利曼佐辞世 享寿82岁

广告 继续浏览后续

(法新社布拉格6日电) 曾获奥斯卡奖的捷克新浪潮导演伊利曼佐(Jiri Menzel)缠绵病榻多时后与世长辞,享寿82岁,他的妻子今天在脸书上宣布他过世的消息。

伊利曼佐以二次世界大战为背景的「严密监视的列车」(Closely Watched Trains),荣获1967年奥斯卡最佳外语片。

伊利曼佐出生于1938年2月23日,学生时期在布拉格(Prague)专攻导演电影,毕业于1962年。

在1960年代,伊利曼佐为捷克新浪潮电影(Czechoslovak New Wave)的领导人物之一,同时期还有以「飞越杜鹃窝」(One Flew Over the Cuckoo's Nest)和「阿玛迪斯」(Amadeus)勇夺奥斯卡最佳导演奖的米洛斯福曼(Milos Forman)。

「严密监视的列车」是根据捷克作家博胡米尔.赫拉巴尔(Bohumil Hrabal)的小说改编,那是伊利曼佐的第一部长片。

赫拉巴尔一直是伊利曼佐源源不断的灵感来源,伊利曼佐1969年拍制的「失翼灵雀」(Larks on a String),也是改编自赫拉巴尔的小说,描绘当时捷克斯洛伐克在共产党统治监视下的百姓生活。

1968年捷克「布拉格之春」政治运动,松动了共产党箝制,同年8月苏联军队进入布拉格,以镇压手段粉碎了布拉格之春。伊利曼佐之后拍摄了「失翼灵雀」。

这部电影遭到禁映命运,直到1989年捷克和平起义「丝绒革命」(Velvet Revolution),共产党政府垮台之后,这部影片才得以重新发行上映,并在1990年柏林国际电影节上赢得金熊奖(Golden Bear)。

伊利曼佐表示:「我总是仰慕赫拉巴尔对人的观察能力, 笔下人物栩栩如生,是一种对人物的真实透视且毫不妥协,但他仍是热爱众生。」

他在1984年的影片「雪花时节」(The Snowdrop Festival)也是根据赫拉巴尔小说改编拍摄。

伊利曼佐在1985年的「我的甜蜜家园」(Sweet Little Village),让他再获提名奥斯卡最佳外语片。

2006年,他拍摄「我曾侍候过英国国王」(I Served the King of England),灵感也是源自赫拉巴尔的启发。

伊利曼佐曾经说:「好的喜剧应该是谈严肃的事情,如果一开始就太严肃对待,最后会变成荒谬可笑。」(译者:纪锦玲)

