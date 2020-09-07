新冠肺炎全球逾2717万例确诊 近89万人不治

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（法新社巴黎7日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间7日11时（台湾7日晚间7时），全球至少88万9498人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2717万2460人确诊染疫。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1789万2800人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球6日通报新增7726人病殁、23万852起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1016死）、巴西（447死）与美国（408死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计18万8941人病故、627万7847例确诊，至少231万5995人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（12万6650人丧生、413万7521人染疫）、印度（7万1642人丧生、420万4613人染疫）、墨西哥（6万7558人丧生、63万4023人染疫）及英国（4万1551人丧生、34万7152人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有90人染疫丧命；其次依序为比利时（85人）、西班牙（63人）、英国（61人）及智利（61人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计29万6629死、782万6125例确诊；欧洲累计21万8369死、420万2048例确诊；美国和加拿大累计19万8124死、640万9734例确诊。

亚洲累计10万6036死、582万1906例确诊；中东地区累计3万8217死、158万1175例确诊；非洲累计3万1312死、130万1477例确诊；大洋洲累计811死、3万又2例确诊。（译者：陈政一）

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