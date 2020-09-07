欧盟代表：英国须遵守已签署的脱欧协议

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（法新社巴黎7日电） 媒体报导英国可能寻求立法推翻英国脱欧（Brexit）协议的关键环节后，欧洲联盟首席谈判代表巴尼耶今天说，英国「必须遵守」在正式脱欧前已经同意的脱欧协议条文。

根据英国「金融时报」（Financial Times）一篇报导，英国首相强生（Boris Johnson）希望修改协议中关于北爱尔兰与国家补助方面的内容。对此，巴尼耶（Michel Barnier）告诉法国公共电台（France Inter Radio）：「已经签署的每件事都必须遵守。」

巴尼耶表示，双方本周将就未来的英欧贸易协议进行第8轮磋商，届时他会和英国首席谈判代表佛罗斯特（David Frost）讨论金融时报的报导。

巴尼耶说：「对我来说，重要的是首相的言行，以及英国政府本身的言行。」

针对北爱尔兰议题，巴尼耶坚持按照脱欧协议，北爱尔兰将继续适用欧盟单一市场规范，以避免北爱尔兰和爱尔兰共和国之间出现实体「硬边界」。然而这么一来，北爱尔兰与英国其他地区之间实际上就会出现一道贸易边界。

这部分协议条文，本意在避免重新引燃北爱的政治宗教冲突。

1998年的「耶稣受难节协议」（Good Friday Agreement）已使北爱的冲突大致缓和下来。巴尼耶表示：「自冲突结束以来，和平的先决条件就是没有陆地边界…这是整个爱尔兰岛经济统一一致的先决条件。」

英国已于1月31日正式离开欧盟，但在英国就双边关系拟定新条文前，英国仍须遵守欧盟规定。

强生昨天表示，英国和欧盟必须在10月15日以前达成贸易协议，好让协议能在今年底前实施。

© 2020 AFP