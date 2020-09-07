法国疫情持续延烧 全国红色区域增7省

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（法新社巴黎6日电） 法国当局今天表示，因近日2019冠状病毒疾病（COVID-19）染疫病例陡增，政府已增列7个省至疫情严峻的「红色区域」名单，涵盖的主要城市包括里尔、史特拉斯堡、第戎等。

截至目前，法国本土与海外领地共101个省分中，已有28个被列为红色区域，而红色区域的省政府能实施特殊措施，以减缓疫情蔓延速度。

法国4日通报新增近9000人确诊，昨天24小时内新增的8550起病例，使全国平均确诊率升至4.7%；政府因此决定再添红色警戒区域。

巴黎和东南方城市里昂（Lyon）所在的隆河省（Rhone），是政府于8月14日于确诊率开始爬升后首批列为红色区域的省分。

这促使当地政府祭出公共场合配戴口罩规范，盼避免随着秋天将临疫情恶化，导致确诊数暴增并再次超出医院负荷能力。

法国公共健康局（Sante Publique France）昨天表示，过去24小时已发现53起群聚感染，使得调查总数增至484起。法国公共健康局也警告，确诊人数可能会呈现「指数性」增长。

法国过去1天内多了12人病故，3月疫情爆发迄今累计3万698人身亡。（实习编译：林岳锋/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP