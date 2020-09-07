澳联社面临财务压力 募资目标50万澳币

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（法新社雪梨7日电） 澳大利亚联合新闻社（Australian Associated Press）今天发起募资活动，目标是募得50万澳币。面临财务压力的澳联社，一个月前才出售并以非营利组织的方式重新运作。

执行长柯卓依（Emma Cowdroy）表示，澳联社正面临来自新对手新闻集团（News Corp）创立的澳大利亚新闻集团（NCA）积极的竞争。媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）退出澳联社主要股东的角色后，创立NCA。

柯卓依发表声明表示，新闻集团如今企图以NCA「快速重新进入商业领域」。

声明中说，「挟带雄厚资金的NCA威胁到澳联社的独特地位━提供独立内容」给较小的澳洲传媒业者。

数月前，澳联社员工遭告知公司可能倒闭后，8月初与一个慈善家领导的财团达成出售协议重新运作。当前媒体产业的财务困境因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情造成的冲击而雪上加霜。

「卫报」（The Guardian）今天报导，一旦与澳联社的「竞业禁止条款」今年底到期后，新闻集团打算提供NCA内容给其他澳洲新闻机构。

面临来自前东家的可能竞争，澳联社计划透过募款活动募集50万澳币（约新台币1068万元）。募款活动才一开始，已涌入好几千澳币。

柯卓依说：「我们的媒体客户正面对现代史上最严苛的广告市场，政府也努力找方法来支持媒体竞争和多样化。我们正向所有澳洲人寻求协助。」

澳联社在重新运作前已先裁掉半数员工，宣称缩编是为「永续」经营。

当地小型传媒业者向来仰赖澳联社的国内新闻、体育与政治等报导，藉以充实内容。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

© 2020 AFP