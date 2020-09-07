白俄罗斯当局逮捕633名示威者 传包括反对派领袖

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（法新社明斯克7日电） 白俄罗斯反对派6日发起大规模抗议活动，有633人遭警方拘押。根据反对派领袖柯列斯尼可娃阵营说法，身分不明黑衣男子今天早上抓住科列斯尼科娃，将她推进一辆小型巴士带走。

柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）是白俄罗斯反对派总统候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）的竞选伙伴之一。季哈诺夫斯卡娅声称于8月9日引起争议的总统大选中击败长期执政的强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）。

季哈诺夫斯卡娅成立协调委员会（Coordination Council），委员会在大选后连续数周的示威活动中呼吁政权和平转移。

目击者告诉柯列斯尼可娃领导的竞选团队总部，身分不明的男子在首都明斯克市中心抓住柯列斯尼可娃，并用一辆有「通讯」字样的小型巴士将她载走。总部也通报，柯列斯尼可娃的电话已经关机。

名叫阿纳斯塔西亚（Anastasia）的目击者在白俄罗斯独立新闻网站Tut.By上说，她看到戴着面罩的男子在今天上午10时将柯列斯尼可娃推进小型巴士，并拿走她的手机。

执政已26年的现任总统鲁卡申柯是欧洲目前在位最久国家领导人，他于8月9日在作票疑云中胜选，引爆境内示威潮，反对派6日又发起大规模抗议活动，抗议鲁卡申柯连任。白俄罗斯内政部今天说，警方已拘押633人。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP