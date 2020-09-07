美网打到线审失格 乔科维奇失望发文致歉

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（法新社纽约6日电） 塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）今天在美国网球公开赛意外打到线审，遭判失格出局。乔科维奇失望发文致歉。

乔科维奇在社群媒体上发文说：「整起事件让我真的觉得很难过、空虚。我查看线审状况，而大会告诉我她觉得还好，谢天谢地。我真的非常抱歉，让她承受这样的压力。真的不是故意的，也真的很不应该。我不会透露她的名字，以尊重她的隐私。」

「至于被取消资格，我必须回去反省，并消化失望的情绪，将这一切当上了一课，作为球员和为人成长进化的养分。在此为我的行为向美网主办单位和所有相关人士致歉。我很感谢团队和家人的支持，还有球迷一路相挺。谢谢你们，我非常抱歉。」

乔科维奇今天在美网男单16强赛出战西班牙对手卡瑞诺（Pablo Carreno Busta），就在首盘5比6落后卡瑞诺时，乔科维奇在面对场内的情况下，将手上的球往后方打，不慎打到一名女线审的喉咙，女线审当场倒地，乔科维奇随即上前关心。

经主审与大会裁判长讨论，判定乔科维奇失格出局，乔科维奇只好与卡瑞诺握手致意，黯然离开球场。乔科维奇直接走到他的车，没有接受记者访问就离开赛场。

主办单位不仅依大会规定取消乔科维奇参赛资格，还说他会失去这次在美网的所有积分和奖金。发言人表示，这名被打到的线审接受治疗后已无大碍。乔科维奇出局，意味着13日产生的美网男单冠军得主，将是生涯第一次赢得大满贯赛金杯。

意外晋级8强的卡瑞诺告诉记者，他没有看到乔科维奇打到线审的经过，「我听到线审倒地时很震惊，我从没料到与诺瓦克（乔科维奇名）比赛会遇上这一刻」。他还说这起事故是意外，「我觉得是运气不好」。

© 2020 AFP