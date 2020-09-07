背水一战折损主将 公鹿靠密道顿轰36分险胜热火

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（法新社奥兰多6日电） NBA季后赛次轮第4战，已吞3连败的密尔瓦基公鹿，阵中主将安特托昆博在背水一战受伤提前退场，靠密道顿延长赛9分、整场比赛轰36分带领，118比115险胜迈阿密热火扳回一城

美国职篮NBA东区季后赛次轮，头号种子公鹿在打完前3场比赛后，意外以0比3落后给第5种子热火。

今天公鹿在无路可退情况情况下，阵中上季年度最有价值球员（MVP）「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）上半场再度扭伤脚踝提前退场，所幸密道顿（Khris Middleton）挺身而出，包括延长赛的9分在内，轰下全场最高36分，让球队以3分之差险胜，在系列赛扳回一城。

延长赛剩下2分11秒，两队109比109战成平手，密道顿先以一记急停跳投，让公鹿将比分超前，罗培兹（Brook Lopez）的两罚俱中让公鹿领先4分，这时热火后卫赫洛（Tyler Herro）砍进三分球，拉近两队差距，但密道顿也回敬一个三分球，再把比分拉开到4分。

赫洛在延长赛时间终了前3.4秒再飙进三分弹，两队再度剩下1分差距时，热火采犯规战术冻结时间，密道顿在终场前2.2秒稳稳的两罚俱中，3分落后的热火在伊古达拉（Andre Iguodala）发生传球失误后，让公鹿带走胜利。

公鹿今天虽然保住一线生机，但脚踝原本就有伤的安特托昆博这场比赛再度扭到脚踝，第2节勉强站上罚球线，两罚中1后，表情痛苦的在球队人员的搀扶下进到休息室，之后就没再回到场上。

虽然公鹿试图成为NBA首支在系列赛0胜3负劣势下逆转晋级的球队，但安特托昆博的伤势成为一大利空。

安特托昆博已经获颁本季年度最佳防守球员奖，本季他平均每场比赛贡献29.5分、13.6篮板、5.6助攻，也被认为很有希望能连两年拿下年度最有价值球员奖。

公鹿这场非赢不可的比赛，全队6人得分达两位数，除密道顿外，安特托昆博攻下19分，罗培兹获14分，布莱索（Eric Bledsoe）有14分和10篮板的「双十」，替补的希尔（George Hill）以及迪文森索（Donte DiVincenzo）分别拿下12分、10分。

热火方面，阿德巴约（Bam Adebayo）今天有26分、12篮板的「双十」演出，罗宾逊（Duncan Robinson）贡献20分，克劳德（Jae Crowder）进帐18分，巴特勒（Jimmy Butler）、德拉吉奇（Goran Dragic）分别获得17分，替补的赫洛进帐11分。

© 2020 AFP