12港人偷渡被中国当局拘捕 律师见不着当事人

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（法新社香港7日电） 12名香港人日前据称企图乘坐快艇偷渡台湾，中途遭中国海警拘捕。代表部分被捕港人的律师今天告诉法新社，他们前去会见当事人，但都被阻挠。

中国大陆当局宣布8月23日在香港东南方约70公里处，逮捕12名企图乘船非法越境的香港人。这些人已被移交给深圳警方。

此后被捕的12人就消失在专制中国不透明的司法体系之中。

中国大陆或香港当局都未公开证实被捕人士有谁，但包括一家亲北京报社在内的香港媒体已指明船上部分人士身分，也已有被拘捕者的亲属出面。

港媒提供的船上人员名单中，有些人因涉及去年「反送中」抗议而被起诉。名单上的李宇轩（Andy Li）最近才被依港区国安法逮捕过，另有一人拥有香港和葡萄牙公民身分。

中国大陆律师任全牛（Ren Quanniu）和卢思位（Lu Siwei）今天告诉法新社，家属委托他们前去会见当事人，但他们的尝试宣告失败。

任全牛说，即使他拿出香港核发的当事人出生证明，当局还是说他无法证明委托书确实来自家属。

任全牛表示，他也见过负责本案的员警，但员警拒收法律文件，包括他的当事人黄伟然（Wong Wai-yin）要求回到香港司法管辖区的书面文件。他已向深圳检方投诉。

另一名律师卢思位说，他上周试图会见被拘捕的当事人时也有类似经验。

任全牛和卢思位都表示，深圳警方目前以「偷越国边境罪」处理本案，这种罪名最长可判1年徒刑。但卢思位说，警方告诉他有些被拘捕者也可能面临「组织他人偷越国边境罪」，最重可能被判终身监禁。

任全牛表示，据他所知，代表被拘捕者的其他律师尝试会见当事人时，同样受到阻挠。

© 2020 AFP