2015年以来最大批 300洛兴雅人漂流半年终抵印尼

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（法新社印尼洛修马威市7日电） 当局证实，近300名洛兴雅难民在海上漂流半年后，今晨抵达印尼苏门答腊海岸。受迫害的洛兴雅少数族裔多年来前仆后继前进印尼，今天是据信至少2015年来最大的一批。

亚齐省（Aceh Province）警方表示，渔民昨晚看到一艘搭载洛兴雅移民的木船漂流在苏门答腊（Sumatra）北部洛修马威市（Lhokseumawe）外海，凌晨时分协助他们登上Ujong Blang海岸。

Ujong Blang村长阿里（Munir Cut Ali）告诉法新社：「我们看到一艘船驶近，所以协助他们安全登陆。」

地区军事首长马亨德拉（Roni Mahendra）表示，这群洛兴雅人包括102名男性、181名女性和14名孩童，其中至少1人生病，必须紧急送医。

他并说，这群人必须接受2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）采检。

「地方政府稍后会找个适当的地方安置他们。」

这批难民的人数，据信是至少2015年来登陆印尼最大批的洛兴雅人。

6月间也有约100名洛兴雅人抵达同一地区，当时多是妇孺。据她们描述，经过长达4个月危机四伏的海上漂流，途中遭到人蛇殴打，为了活下去甚至被迫喝尿，历经千辛万苦。

约100万洛兴雅人住在孟加拉拥挤的难民营。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP