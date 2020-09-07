MLB红雀盗垒传奇布鲁克辞世 享寿81岁

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（法新社华盛顿6日电） 美国职棒大联盟MLB前圣路易红雀传奇球星布鲁克（Lou Brock）今天辞世，享寿81岁。布鲁克生涯盗垒成功总数在大联盟排名第2，1985年入主名人堂。

芝加哥小熊今天宣布布鲁克过世的消息，红雀也在社群媒体发文表示「心碎」。小熊是布鲁克1961年展开19年大联盟生涯的起点，但他是在1964年季中被交易到红雀后，才逐渐发光发热成为球星。

布鲁克是红雀1964年、1967年夺下世界大赛冠军的成员，红雀已在1979年让他的20号球衣退休。

布鲁克1979年退休，生涯累积938次盗垒成功，是当时大联盟的盗垒王，他的纪录后来被韩德森（Rickey Henderson）超越，韩德森的生涯累积1406次盗垒成功。

布鲁克1974年跑出118次盗垒成功，创下MLB单季最多盗垒成功的纪录，但这项纪录同样也被韩德森所破，韩德森在1982年跑出单季130次盗垒成功的成绩。

布鲁克曾是6次入选明星赛的外野手，并曾8季成为国家联盟盗垒王，生涯打击率2成93，有3023支安打，其中有149支全垒打，打回900分打点。（译者：李晋纬/核稿：卢映孜）

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