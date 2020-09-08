为难民抗议 德国国会外社运人士摆1万3千空椅

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（法新社柏林7日电） 社运人士今天在德国柏林国会大厦外放置1万3000张椅子，进行象徵性抗议，要求将希腊一些岛屿上过度拥挤的难名营关闭，为生活条件恶劣的难民发声。

海洋观察(Sea-Watch)和不遗漏任何人(LeaveNoOneBehind)等活动主办团体表示，每张椅子都代表困在希腊列士波斯岛(Lesbos)摩利亚(Moria)难民营恶劣环境中的一位难民。摩利亚是希腊最大的难民收容营。

这些椅子也令人想起，以柏林为首的德国各市镇和各邦曾表示，愿为在希腊若干岛屿肮脏营区中受煎熬的难民负起责任。

上述团体发表声明说：「德国联邦议院(Bundestag)今夏休会放假，但欧盟外围边界上的人道灾难却全年无休。」

希腊上周通报了摩利亚难民营的第1起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例。

法新社报导，希腊共设立5座岛屿难民营，原本是为了收容不到6100名难民，如今却收容了将近2万4000人；其中摩里亚营原本只计画收容2800人以下，现却住进了将近1万3000名难民。

德国目前只从这5座难民营接收了465人，多半是患病的儿童及其家人。但仅柏林一地就曾承诺，将接纳1000名以上难民。（实习编译：林岳锋/核稿：张佑之）

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