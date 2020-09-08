全球超过2738万例确诊 逾89.3万人不治

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间8日11时（台湾8日晚间7时），全球至少89万3524人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19 ），至少2738万7170人确诊染疫。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1811 万5200人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球7日通报新增3816人病殁、23万6135起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1133死）、巴西（310死）与美国（299死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计18万9221人病故、630万1451例确诊，至少233万3551人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（12万6960人丧生、414万7794人染疫）、印度（7万2775人丧生、428万422 人染疫）、墨西哥（6万7781人丧生、63万7509人染疫）及英国（4万1554人丧生、35万100人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有91人染疫丧命；其次依序为比利时（85人）、西班牙（63人）、英国（61人）及智利（61 人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计29万8051死、785万7073例确诊；欧洲累计21万8879死、425 万3629例确诊；美国和加拿大累计19万8405死、643万3578例确诊。

亚洲累计10万7382死、590万9201例确诊；中东地区累计3万8499死、159万5154例确诊；非洲累计3万1489死、130万8469例确诊；大洋洲累计819死、3万68例确诊。

© 2020 AFP