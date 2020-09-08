关系恶化忧遭逮捕 两名澳洲特派员急撤中国

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（法新社雪梨8日电） 两家澳洲媒体今天说，在中国公安要求问话后，两名澳洲特派员连夜撤出中国。

澳洲与中国外交关系恶化，中国英语频道中国环球电视网（CGTN）主播、澳洲公民成蕾上个月刚在北京遭拘捕；澳洲广播公司（ABC）记者伯特尔斯（Bill Birtles）与「澳洲金融评论报」（Australian Financial Review）记者史密斯（Michael Smith）如今撤出中国。

澳洲广播公司说，驻北京的伯特尔斯与驻上海的史密斯各自寻求当地外馆的协助，经过澳洲官员数天交涉，终于获准于昨天自上海离境，并于今天清晨抵达雪梨。

澳洲广播公司表示，澳洲外交部上周警告伯特尔斯应离开中国，他原本排定3日动身，但7名公安于前一晚抵达他的寓所并禁止他出境。

中国公安告诉伯特尔斯，想针对「国安案件」向他问话，吓得他跑到澳洲驻北京大使馆寻求庇护。

澳洲广播公司报导说，伯特尔斯后来在澳洲外交官员在场情况下接受公安约谈，旅行禁令随后解除。

此外，澳洲金融评论报表示，旗下驻上海的史密斯也在同一晚被中国公安找上，两人都是因为成蕾案遭到问话。

澳洲金融评论报总编辑史塔奇柏利（Michael Stutchbury）与主编贝里（Paul Bailey）发表声明说：「这两名记者从事一般的报导工作，发生这样的事件令人遗憾与不安，也不符合澳洲与中国合作关系的利益。」

澳洲今年稍早即提醒澳洲公民，在中国可能会面临任意拘留的风险。

中国是澳洲最大的贸易伙伴，但两年多前，坎培拉开始抵挡中国在澳洲境内日益升高的政治干预和影响力。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在中国湖北武汉爆发开后，澳洲带头号召国际对疫情源头展开调查，惹恼北京当局。之后，中国采取了一系列经济「惩罚」措施，并呼吁国人避免前往澳洲留学或旅游。

成蕾遭拘捕之前，北京2019年1月也以涉嫌犯下间谍罪，逮捕澳洲籍华裔作家杨恒均。

© 2020 AFP