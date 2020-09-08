加州野火烧逾200万英亩土地 写下新高纪录

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（法新社加州北福克7日电） 加州森林防火厅（Cal Fire）今天表示，加州今年爆发的数起森林大火至今已烧毁超过200万英亩（约80万公顷）土地，翻新纪录，迫使许多居民逃离家园。

加州森林防火厅发言人托尔马乔夫（Lynne Tolmachoff）说：「过去33年来，我们从没看过任何一年的野火焚烧逾200万英亩土地。这无疑破了纪录，野火季甚至还未接近尾声。」

加州森林防火厅统计资料显示，已知至少7人在今年野火中罹难，约3800栋建筑惨遭损坏或摧毁。

加州野火上一次焚烧接近200万英亩土地是2018年的事，也是加州「坎普野火」（Camp Fire）爆发的那一年，当年被火海吞噬的土地累计略多于190万英亩。

加州森林防火厅在推特（Twitter）上贴文表示，截至今天下午，有超过1万4100名消防员于24个不同的野火地点进行灌救。

加州森林防火厅也指出，近日多场大火其中一场是4日在陡峭崎岖地带冒出火苗的「小溪野火」（Creek Fire），迄今已延烧7万8790英亩土地，且火势目前控制率仍是0%。（实习编译：林岳锋/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP