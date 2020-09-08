姆巴佩确诊退出法国队 法甲赛事也将缺席

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（法新社巴黎7日电） 姆巴佩2019冠状病毒疾病筛检呈阳性反应离开国家队，无缘欧国联法国对克罗埃西亚之战，接下来恐怕也将缺席法甲部分赛事。

在得知自己的2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测结果前，姆巴佩（Kylian Mbappe）今天晚上还参加队上练球。姆巴佩是第4位因染疫被迫离开法国队的球员，先前已有博格巴（Paul Pogba）、阿瓦（Houssem Aouar）、曼丹达（Steve Mandanda）因为染疫离队。

法国队表示，在练球结束并收到筛检结果后，姆巴佩就立即离队，并在当晚返家。

法国在欧国联对上瑞典的比赛，靠姆巴佩的进球，以1比0拿下胜利。

接下来欧国联法国对克罗埃西亚的比赛，及巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain）在法甲对上朗斯（Lens）的比赛，姆巴佩预料都不会出赛。

根据法甲的健康守则，球员一旦确诊，就必须自我隔离8天，因此巴黎圣杰曼对上马赛（Marseille）的比赛，姆巴佩恐怕也无法参加。

姆巴佩是法国甲级足球联赛（Ligue 1）巴黎圣杰曼第7名确诊者，首名染疫球员，是上周确诊的巴西名将内马尔（Neymar）。

© 2020 AFP