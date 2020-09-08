川普指控拜登贺锦丽反疫苗言论玩弄政治

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天再度暗示，11月总统大选前将会有一支COVID-19疫苗推出。他并指责民主党对手拜登和搭档贺锦丽的言论破坏民众对疫苗的信心。

贺锦丽（Kamala Harris）5日接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时表示，若在11月3日总统大选前美国有一支COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗推出，她不会相信川普所宣称这支疫苗的安全性和有效性。

拜登（Joe Biden）今天又加码说，他希望未来任何疫苗都能资讯透明并有科学根据。「我担心就算我们有一支很好的疫苗，人们也不太愿意施打。因此他（川普）正在破坏民众信心。」

川普今天在白宫前召开的记者会上指控拜登和贺锦丽发表「鲁莽的反疫苗言论，...对我们的国家非常危险」。他还说即将出炉的疫苗「会非常安全且非常有效」。

由于川普选情受到COVID-19疫情影响，使得他面临须尽快控制疫情的强大压力，因此外界担忧，川普政府可能为了赶上总统大选而仓促让疫苗上市。

川普表示：「我们很快就会有疫苗了，甚至可能在一个非常特别的日期之前就会有。」（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2020 AFP