强悍防守克暴龙 塞尔蒂克季后赛次轮听牌

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（法新社奥兰多7日电） NBA塞尔蒂克今天以强悍的防守让暴龙进攻频频受阻，最终111比89获胜，抢下「听牌」的第3胜。

美国职篮NBA东区季后赛次轮，第3种子波士顿塞尔蒂克与第2种子多伦多暴龙在打完系列赛前4战后，以2比2战成平手。

这场比赛的上半场，塞尔蒂克窒息式的防守就逼得暴龙进攻万般不顺，整体投篮命中率仅2成86，三分球命中率更低到只有1成76，首节剩下23.3秒得分才达两位数，单节只获11分。一路领先的塞尔蒂克，则是包括攻下16分的布朗（Jaylen Brown）在内，上半场就有4人得分达两位数，半场打完以62比35领先暴龙。

下半场暴龙力图振作，范佛利特（Fred VanVleet）攻下14分，鲍尔（Norman Powell）贡献13分，连两节得分都压过塞尔蒂克，可惜上半场「失血」过多，让塞尔蒂克终场仍以111比89获胜，在7战4胜制系列赛中，以3比2领先暴龙。

塞尔蒂克今天包括先发5人在内，有6人得分破十，其中以攻下全场最高27分的布朗表现最佳，沃克（Kemba Walker）贡献21分、7助攻，塔特姆（Jayson Tatum）有18分、10篮板的「双十」成绩。

暴龙这场比赛有5人得分达两位数，其中范佛利特攻下全队最多的18分，替补的鲍尔贡献16分。

© 2020 AFP