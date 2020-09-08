波特兰反歧视抗争破百天 川粉组车队游行挺警方

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（法新社俄勒冈市7日电） 美国俄勒冈州波特兰反种族歧视抗争突破100天之际，隔壁市俄勒冈市今天有数百名总统川普的支持者自组车队上街游行，以行动力挺川普与波特兰员警。

民众多携家带眷前来，在多为家庭和老人组成的群众中，掺杂一小群准军事部队装束男性，多是来自右翼极端组织的武装成员。

大约300辆车开上俄勒冈市周边街道，其中不乏大型皮卡车。车上飘扬美国国旗、力挺川普连任的标语，还有人挂上把川普画成蓝波的图画。

担任会计工作的拉森（Cassy Larson）说：「川普有脑子，可以把美国带回正轨。」

「他知道资本主义要用什么，才能赚到钱，修复波特兰市中心被其他人破坏的大楼。」

车队解散后，有150至200人决定继续游行，于是他们由倡导白人至上的极右派「骄傲男孩」（Proud Boys）民兵带头，沿路前往俄勒冈州首府赛勒姆（Salem），占据州议会大楼阶梯展现实力。

39岁的极右组织「爱国祈祷者」（Patriot Prayer）支持者丹尼尔逊（Aaron Danielson）8月29日在波特兰遭枪杀之后，波特兰紧张情势升高。

丹尼尔逊当时刚参加完像今天这样的挺川普车队活动，之后脱离车队，和多名参加者一同进入波特兰。

警方怀疑，在社群媒体自称「反法西斯主义者」的48岁男子雷诺尔（Michael Forest Reinoehl）是杀害丹尼尔逊的凶手。他在丹尼尔逊死后5天，遭警方追捕击毙，据称他当时试图逃跑并夺取枪枝。

今天的车队游行活动开始前，主办单位强调，基于安全理由，车队路线不会接近波特兰。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP