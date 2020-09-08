环境污染害人不浅 报告：占欧洲13%死因

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（法新社哥本哈根7日电） 欧洲环保署（EEA）今天公布最新报告指出，欧洲每8人当中，就有1人的死因和污染有关。报告并强调，目前疫情让环境卫生要素受到更多关注。

法新社报导，欧洲人不断暴露在环境风险之下，如空气、噪音和化学污染，而2019冠状病毒疾病（COVID-19）是个例子，说明人类健康与生态系统健全之间的关联性。

报告说，这类人畜共通疾病病原体出现，与环境恶化有关，也与粮食体系中，人和动物的互动有关。

报告指出，根据最新可用数据，2012年欧洲联盟27国以及英国中，有63万人死因可以归因于环境因素。

而依照社经发展而划分的东西欧之间，对比更为强烈。

例如，罗马尼亚受到环境因素冲击最大，5人之中就有1人的死因和污染有关；反观瑞典和丹麦则是10人之中出现1人。

污染主要与癌症、心血管疾病、呼吸道疾病有关。欧洲环保署强调，若减少环境对健康的风险，这些死亡是可以避免的。

报告说，较贫穷的人不成比例地暴露于空污和极端气候之中，包括热浪和极冷天气，而这与他们居住、工作与上学所在地点有关，多半在交通繁忙但条件较差的都会区。

然而，正面消息是，欧洲水质相当不错。在盥洗水品质检测中，有85%被认定为「优良」，而重要饮水来源的地下水，74%「化学状态良好」。

依据欧洲环保署建议，要改善健康与环境，欧洲应该要有更多「绿地和蓝天」，好在「热浪期间协助城市降温；减少洪患、降低噪音污染，也帮助都会郊区生物多样化」。

此外，绿地也提供公共休闲与运动空间，促进社区交流。

其他改善环境的建议措施，还包括减少道路交通、降低肉类摄食，以及政府取消化石燃料补助等。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP