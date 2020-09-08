球迷护航误击事件 乔科维奇发文安抚球迷

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（法新社纽约8日电） 美网夺冠呼声极高的乔科维奇，因误伤线审被判失格，让球迷在网上为他抱不平，他因此亲上火线安抚球迷。

塞尔维亚的乔科维奇（Novak Djokovic）是大满贯美国网球公开赛（U.S. Open）夺冠大热门，他在16强赛对上西班牙选手卡瑞诺（Pablo Carreno Busta），首盘5比6落后时，他欲将球打给场边球僮，不料球却直朝线审而去，击中线审喉部，让线审当场倒地。

乔科维奇虽当场表示自己并非有意，且立即上前关心线审状况，但裁判在经过讨论后，宣布取消他的比赛资格，让他无缘挑战个人生涯第18座冠军。

事后，乔科维奇发出长文致歉，让这个判决是否过重的议题引发广泛讨论，其中包括在社群媒体上为乔科维奇大声喊冤的粉丝。

有人在社群媒体指控那名线审装伤，且「演得很烂」，其中一则留言更用「你真可耻，浑身充满邪恶的老女人」这样激烈的字眼。

乔科维奇今天在推特（Twitter）上感谢留言表达支持的球迷，同时也为那名线审辩护。

乔科维奇推文说：「请同时记得，前一晚被球打到的线审也需要我们的支持，她完全没有做错任何事。我想请你们在此时，要特别给予她支持与关心。」

© 2020 AFP