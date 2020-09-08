白俄反对派领袖抗拒当局强制遣赴乌克兰遭逮捕

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（法新社明斯克8日电） 白俄罗斯当局今天表示，白俄反对派主要领袖之一柯列斯尼可娃想跨越边界到邻国乌克兰时被捕，但基辅当局反驳说，她是因抗拒当局强制驱逐出境而遭白俄拘押。

白俄罗斯上月举行的总统大选引发争议，强人总统鲁卡申科（Alexander Lukashenko）以80%得票率第6度当选后，反对派候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）拒绝承认败选。在她的竞选阵营扮演要角的柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）多次在抗议集会中演说。

白俄国界委员会（State Border Committee）发言人贝奇科夫斯基（Anton Bychlovsky）稍早告诉法新社，柯列斯尼可娃和反对派协调委员会（Coordination Council）其他两名成员昨晚试图跨越边境，柯列斯尼可娃遭到逮捕，另外两人则顺利抵达乌克兰境内。

其他两名成员分别是协调委员会新闻秘书罗德南科夫（Anton Rodnenkov）和执行秘书克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）。3人自昨天就消失无踪。

贝奇科夫斯基表示：「调查正在进行中，以依法评估当前情势。」

乌克兰当局证实柯列斯尼可娃的两位同伴已越界入境，但对这次事件提出不同说，指出柯列斯尼可娃抗拒白俄当局强迫她出国，并且采取行动阻止当局。据乌克兰国际传真社（Interfax-Ukraine）报导，消息人士表示，柯列斯尼可娃撕毁了她的护照，因此乌克兰边防人员不能让她过关。

白俄大选引爆大规模抗议，造成多次警民冲，反对派成立协调委员会，希望确保权力和平转移。

38岁的柯列斯尼可娃是季哈诺夫斯卡娅竞选阵营的3位主要女性领袖之一，也是留在白俄的唯一一人。

季哈诺夫斯卡娅因白俄当局施予压力而决定离国，目前获欧盟成员国立陶宛庇护。她的另一位重要竞选伙伴泽布卡罗（Veronika Tsepkalo）则在乌克兰。

© 2020 AFP