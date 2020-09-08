白俄当局称反对派领袖欲跨界进入乌克兰时被捕

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（法新社明斯克8日电） 白俄罗斯国界委员会今天表示，白俄反对派主要领袖之一柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）想跨越边境到乌克兰时被捕。

白俄国界委员会（State Border Committee）发言人贝奇科夫斯基（Anton Bychlovsky）告诉法新社，柯列斯尼可娃和反对派协调委员会（Coordination Council）其他两名成员昨晚试图跨越边境，柯列斯尼可娃遭到逮捕，另外两人则顺利抵达乌克兰境内。

其他两名成员分别是协调委员会新闻秘书罗德南科夫（Anton Rodnenkov）和执行秘书克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）。3人自昨天就消失无踪。

贝奇科夫斯基表示：「调查正在进行中，以依法评估当前情势。」

白俄强人总统鲁卡申科（Alexander Lukashenko）8月初以80%得票率第6度当选后，引爆国内大规模抗议，造成多次警民冲突；反对派总统候选人季哈诺夫斯卡娅（Tikhanovskaya）不承认大选结果，发起全民抗争，并成立协调委员会，以确保权力和平转移。

38岁的柯列斯尼可娃是季哈诺夫斯卡娅竞选阵营的3位主要女性领袖之一，也是留在白俄的唯一一人。

季哈诺夫斯卡娅因白俄当局施予压力而决定离国，目前获欧盟成员国立陶宛庇护。她的另一位重要竞选伙伴泽布卡罗（Veronika Tsepkalo）则在乌克兰。

© 2020 AFP