佛州外海油气钻探禁令 川普将再延长10年

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（法新社佛州朱比特8日电） 通常力挺石油业的美国总统川普，今天宣布延长佛罗里达州外海不得探钻原油的10年禁令，藉此在11月总统大选前巩固佛州这个兵家必争之地的选票。

川普在佛州朱比特（Jupiter）一场活动上说：「再过几分钟，我将签署总统命令，延长佛州墨西哥湾近海钻油禁令，并将范围扩大到佛州大西洋沿岸，以及乔治亚州和南卡罗来纳州沿岸。」

墨西哥东部的钻油禁令原定2022年到期，如今延至2032年，范围延伸到佛州、乔治亚州与南卡罗来纳州的大西洋沿岸。

曾任佛州州长的共和党籍联邦参议员史考特（Rick Scott）在推特（Twitter）表示，在多次与川普谈论维护佛州海岸线纯净的重要性后，「我很开心他将禁令再延长10年」。

与川普角逐白宫大位的民主党候选人拜登（Joe Biden）则立即回应说，「几个月前，川普才计划允许在佛州离岸钻探石油与天然气。现在，在选前56天，他马上改变心意，令人难以置信」。

这项决定与川普政府先前的各项行动形成强烈对比，尤其是8月中才刚批准法案，开放阿拉斯加州北极熊栖息的野生动物保护区来钻探石油与天然气。

而在2018年，白宫也说有意几乎全面开放美国离岸水域来钻探石油。这项决定在许多州遭遇反对，目前仍卡在司法战之中。

佛州将是11月大选的关键决战州。2016年，川普是拜高龄选民之赐，以些微差距拿下佛州；但今年，拜登当地的选情略胜一筹。

© 2020 AFP